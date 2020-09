Calciomercato Inter, Conte trema | Retroscena Lukaku!

Clamorosa l’indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna e che coinvolge la punta dell’Inter Lukaku: lo scenario

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro. In attesa di rinforzi di spessore, Vidal parrebbe essere il più vicino per la gioia di Conte, una big avrebbe intenzione di farsi avanti per Romelu Lukaku. Il belga, dopo l’eccellente stagione agli ordini di Conte, rischia di salutare l’Inter: i dettagli.

Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: assalto a Lukaku!

Una clamorosa suggestione che potrebbe gelare l’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona potrebbe farsi avanti per Romelu Lukaku. Dopo il fallimento della trattativa per Lautaro Martinez che resterà almeno un altro anno alla corte di Conte, è adesso il centravanti belga a ‘rischiare’ di dire addio ai nerazzurri.

Koeman è rimasto impressionato dalla sua stagione con la maglia dell’Inter, 35 reti complessive, e lo ritiene il perfetto erede di Suarez. Salvo clamorose sorprese, però, il club di Zhang non si priverà del suo perno d’attacco, considerato incedibile se non per un’offerta folle. Situazione in divenire, dunque.

Lukaku piace, e non poco, al Barcellona: Conte trema, Koeman vuole il centravanti belga.

