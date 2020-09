L’Inter a caccia di un altro centrocampista dopo Vidal. Idea Fred dal Manchester United: possibile inserimento di Perisic nell’operazione

In attesa dello sbarco a Milano di Arturo Vidal, l’Inter lavora anche sulle uscite nella sede di Viale della Liberazione. Godin è prossimo all’addio verso il Cagliari, mentre Perisic è tornato alla base dopo il mancato riscatto del Bayern Monaco e attende sviluppi sul suo futuro. Il croato non è di facile collocazione nel 3-5-2 di Conte e difficilmente sarà confermato alla corte dell’ex Ct della Nazionale, al contrario invece di Nainggolan che potrebbe avere un’altra possibilità nel centrocampo nerazzurro.

Inter, idea Fred: Perisic allo United

Proprio in mediana Conte spera di avere a disposizione un altro puntello oltre a Vidal per completare il reparto, con Kante in cima ai desideri dell’allenatore ex Chelsea. Mai i ‘Blues’ non sono disposti a fare sconti per il francese campione del mondo, valutato oltre 70 milioni di euro. Somma fuori dalla portata del sodalizio di Suning in questo momento, con la dirigenza interista costretta a valutare altre piste per venire incontro alle richieste di Conte. Un profilo che può finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter potrebbe essere Fred, nella lista dei cedibili del Manchester United dopo l’arrivo di van de Beek. Il 27enne brasiliano è in uscita dall’Old Trafford e oltre al Galatasaray è stato sondato anche dalla Roma. I meneghini potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Perisic, valutato intorno ai 20 milioni di euro, per cercare di arrivare all’ex centrocampista dello Shakhtar.

Fred per i ‘Red Devils’ avrebbe però un prezzo superiore rispetto a Perisic e per dare l’ok all’operazione pretenderebbero anche una parte cash tra gli 8 e i 10 milioni. Sempre in casa United un altro osservato speciale dell’Inter resta Smalling, sul quale non molla la presa neanche la Roma.

G.M.