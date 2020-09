Calciomercato Inter, arriva Vidal | La conferma del ds

L’affare tra l’Inter e il Barcellona per il passaggio di Arturo Vidal in nerazzurro è prossimo alla conclusione. Lo ha confermato anche il ds dei catalani Planes.

Arturo Vidal è molto vicino al passaggio all’Inter. Il centrocampista lascerà il Barcellona e verosimilmente già oggi sarà in Italia. Le visite mediche sono fissate per domani, poi la firma sul contratto. L’affare è stato confermato anche da Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona.

Inter, Planes conferma l’arrivo di Vidal

Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona, durante la conferenza stampa di presentazione di Pjanic, ha parlato di Vidal: “Inter? Stiamo facendo progressi per la sua partenza. Colgo l’occasione di ringraziarlo per questi due anni, è stato molto importante per noi. Non c’è ancora la chiusura definitiva, ma ci stiamo lavorando“.

Insomma, Vidal a breve approderà alla corte di Antonio Conte, che lo ritiene un suo pupillo dai tempi della Juventus. Il Barça riceverà un indennizzo dall’Inter e poi saluterà il cileno.

