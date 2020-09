In casa giallorossa si lavora alle prossime trattative per rinforzare la squadra di Fonseca: c’è l’annuncio dell’allenatore della Roma

“Non ha senso parlare di questo scambio, Dzeko oggi è qui con noi e domani sarà della partita”, così in conferenza stampa il tecnico della Roma Paulo Fonseca rilancia l’attaccante bosniaco che dovrebbe partire dall’inizio all’esordio in campionato contro il Verona. Un affare vicino alla chiusura quello che vedrà l’approdo di Milik in giallorosso ed il bosniaco pronto a partire in direzione Torino.

Calciomercato Roma, ritorno Smalling: “Siamo fiduciosi”

L’allenatore portoghese ha poi rivelato: “Ho parlato con Smalling nella giornata di ieri, siamo fiduciosi di riaverlo con noi. Ci stiamo lavorando, lui ha voglia di tornare e noi di riaverlo. Nei prossimi giorni potremmo riaverlo”.

Un finale su un altra scelta di mercato che chiude definitivamente le porte del club di Friedkin all’approdo di De Sciglio. “Karsdorp? Resta qui, domani partirà titolare, è pronto ad aiutare la squadra e abbiamo fiducia in lui”.

