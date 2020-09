Ore di grande trepidazione in casa Roma: in attesa delle entrate, i giallorossi mettono a segno un colpo in uscita. Per il giocatore futuro in Premier League.

Roma si dimostra centro nevralgico del calciomercato attuale. In attesa dei colpi in entrata, con lo stallo per l’affare Milik e l’arrivo nella capitale di Marash Kumbulla, i giallorossi sono pronti a definire un’importante uscita in attacco.

La nuova proprietà Friedkin sembra non voler deludere le attese, mettendo a segno colpi ambiziosi ma allo stesso tempo la società capitolina continua a monitore i vari esuberi da piazzare in questa finestra di mercato.

Calciomercato Roma, Under pronto all’addio. È fatta per il passaggio al Leicester

Per finanziare i colpi Milik e Kumbulla, la Roma aveva da tempo programmato alcune uscite ritenute fondamentali per finanziare le operazioni in entrata.

Come anticipato da Calciomercato.it, la Roma sembra molto vicina a chiudere la cessione di uno dei suoi talenti maggiormente richiesti, Cengiz Under. Il giocatore turco è un passo dal trasferimento al Leicester City, in Premier League. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per limare i dettagli prima di ufficializzare l’accordo.

Nei mesi scorsi accostato al Napoli come pedina di scambio per Milik, il Leicester di Brendan Rodgers è stata l’unica squadra a presentare un’offerta ufficiale alla Roma per l’attaccante turco, riuscendo a convincere la proprietà capitolina. Mai al centro del progetto giallorosso con Fonseca, per Under nella passata stagione 23 presenze complessive e 3 reti.

