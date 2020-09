Calciomercato Roma, sogno Allegri | Lo scenario per il post Fonseca

La Roma vuole migliorarsi ancora dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Idea davvero interessante con Allegri come sogno per il post Fonseca

Tutto pronto per la nuova stagione di Serie A. La Roma scenderà in campo sabato sera al Bentegodi di Verona contro l’Hellas per la prima giornata di campionato. L’ultimo colpo di mercato finora del club giallorosso è stato Kumbulla, che ha effettuato nelle scorse ore le visite mediche prima della firma ufficiale con il club capitolino.

Calciomercato Roma, Allegri per il post Fonseca

In caso di periodo buio della compagine giallorossa, lo stesso allenatore portoghese Fonseca potrebbe avere la peggio venendo sollevato dall’incarico. E se dovesse essere libero ancora Massimiliano Allegri, la dirigenza ci proverebbe ancora una volta dopo gli assalti e gli incontri del passato.

Un sogno di mercato davvero entusiasmante con la Roma che vuole continuare a sognare in grande dopo alcune stagioni non ottimali. Al momento si tratterebbero soltanto di indiscrezioni in ottica futura con lo stesso allenatore livornese pronto a rimettersi in pista dopo l’anno sabbatico.

Tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi con la possibilità di arrivare a nuovi indizi di mercato davvero avvincenti. Fonseca è avvisato.

