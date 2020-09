Calciomercato Juventus, super offerta al Psg | Scambio e cash!

La Juventus è pronta a mettere sul piatto una mega offerta per il gioiello del Psg: ecco i nomi del possibile affare

L’asse di calciomercato tra Juventus e Psg rischia di infiammarsi nelle prossime ore. Il club bianconero è fortemente interessato ad un big del club di Al-Khelaifi ed avrebbe in mente una super offerta da sottoporre al ds Leonardo. Scambio e cash che potrebbero convincere i parigini alla cessione: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, doppio sacrificio: offerta al Psg

Sono ore calde per il mercato della Juventus che entra nel vivo, in particolar modo per le entrate. In tal senso, la dirigenza bianconera avrebbe in mente di formulare un’offerta importante per Leandro Paredes.

L’argentino, in forza al Psg, è stato accostato ai bianconeri nelle scorse sessioni di calciomercato e adesso potrebbe trasferirsi alla corte di Pirlo. Paratici metterebbe sul piatto i cartellini di Bernardeschi e De Sciglio con un conguaglio cash di 10 milioni di euro.

Il terzino è ormai considerato da tempo un esubero ed è in cerca di una nuova squadra, al pari di Bernardeschi che ha deluso nella sua ultima stagione a Torino. Paratici ci prova, il colpo Paredes è possibile.

