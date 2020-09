Nonostante venga considerato centrale da Pirlo, la Juventus potrebbe sacrificare Paulo Dybala. Con il tesoretto della vendita, pronto il doppio colpo dal Lione

A tre giorni dall’esordio in campionato, la Juventus non ha ancora completato l’organico da mettere a disposizione del neo tecnico Andrea Pirlo.Se l’arrivo di Edin Dzeko appare sempre più vicino, la società bianconera continua a sondare nuove opportunità di mercato per rinforzare il centrocampo e la propria trequarti.

Nonostante l’assoluta centralità ribadita da Pirlo in queste settimane di preparazione, la Juventus potrebbe non aver accantonato totalmente l’idea di cedere Paulo Dybala. L’argentino potrebbe garantire alla ‘Vecchia Signora’, il tesoretto necessario per puntellare definitivamente la rosa.

Calciomercato Juventus, se parte Dybala pronta maxi offerta al Lione per Aouar e Depay

La rescissione di Higuain ha comportato nuove perdite per il bilancio economico della Juve. Tale situazione, potrebbe portare la compagine bianconera a sacrificare alcuni tra i suoi pezzi pregiati in questo finale di mercato.

Spunta dunque una nuova suggestione di mercato per i bianconeri. In caso di cessione di Dybala -valutato non meno di 100 milioni – la Juventus sarebbe pronta a reinvestire parte del tesoretto acquisito dalla vendita dell’argentino per un doppio colpo in Francia.

I Campioni d’Italia sarebbero pronti ad una maxi offerta da 78 milioni di euro al Lione per i due gioielli dei transalpini, Aouar e Depay, valutati rispettivamente 50 e 28 milioni di euro dai francesi.

Su Aouar resta sempre forte la concorrenza dell’Arsenal, mentre sull’attaccante olandese nelle ultime ore è spuntato l’interesse del Milan, in trattativa con l’OL per la cessione di Paquetà.

