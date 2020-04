Juventus, Szczesny allo scoperto | Confessione inaspettata!

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è tornato a parlare delle passate sfide in Champions in diretta su Youtube con De Ligt: “Sembrava calcetto”

Durante il periodo della quarantena in seguito della pandemia Coronavirus, c’è più tempo per metabolizzare ancora meglio i ricordi delle sfide del passato. E così il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, in diretta su Youtube con il suo attuale compagno bianconero De Ligt, è tornato a parlare di quella terribile partita contro l’Ajax.

Juventus, Szczesny sulla delicata sfida con l’Ajax

E proprio il centrale olandese, all’epoca con i Lancieri, ha voluto conoscere da vicino le curiosità dall’estremo difensore che ha svelato senza troppi giri di parole: “Nella sfida di Torino nel secondo tempo, dopo l’1-2, abbiamo provato a mettergli pressione e loro ne uscivano 3-4 volte. E così pensammo: ‘Non ne veniamo più fuori’. Pressavamo, ma avevamo paura di scoprirci troppo e lasciargli il tre contro due dietro. Alla fine non abbiamo creato niente”, le parole del polacco che indirettamente – nemmeno troppo – ‘punge’ l’ex tecnico Allegri.

Successivamente lo stesso Szczesny ha confessato: “Non avevamo idea di come pressarli. Facendolo in quel modo, avremmo potuto prendere goal in contropiede. Quando abbiamo analizzato l’Ajax, abbiamo pensato che giocassero a calcetto”.

Alla fine lo stesso estremo difensore polacco ha, infine, concluso: “Speravo che vincesse la Champions proprio l’Ajax. Sarebbe stata una bella storia”.

