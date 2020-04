Calciomercato Inter, irrompe Guardiola | Il City paga la clausola!

L’Inter studia i colpi per la prossima estate e nel frattempo valuta anche le possibili cessioni. Nuovo assalto dalla Premier League per il big!

Sarà sicuramente una stagione da ricordare per Lautaro Martinez, che insieme a Romelu Lukaku ha creato una coppia d’attacco perfetta che ha fatto sognare i tifosi nerazzurri in questi mesi. L’Inter, grazie anche ai suoi due bomber, continua a lottare per provare a portare a casa qualche trofeo anche se la corsa allo scudetto sembra ormai svanita.

Restano comunque due obiettivi importanti come Coppa Italia ed Europa League, che sono alla portata della squadra allenata da Antonio Conte. In questo momento di pausa, però, le attenzioni sono tutte spostate sul mercato dove il protagonista è proprio Lautaro Martinez, accostato insistentemente al Barcellona in questi mesi.

Calciomercato Inter, non solo Barcellona: anche il City è pronto a pagare la clausola di Lautaro!

Sull’argentino classe 1997, però, non sembrerebbero esserci solo i Blaugrana. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, infatti, anche il Manchester City starebbe preparando l’assalto all’attaccante di proprietà dell’Inter. Lautaro ha disputato partite perfette in Champions League, per questo su di lui si sono fiondate tutte le big europee.

Dal giornale inglese dunque arrivano notizie che preoccupano Barcellona e Inter. I Citizens sembrerebbero disposti a pagare la clausola di 111 milioni di euro per arrivare a Martinez. La compagine allenata da Pep Guardiola vorrebbe battere la concorrenza spagnola per assicurarsi un giovane di qualità, che andrebbe a rimpiazzare Sergio Aguero ormai prossimo ai 32 anni.

Il futuro di Lautaro Martinez è tutto da scrivere, ma le voci che arrivano in queste settimane allontanano sempre più l’argentino dall’Inter.

