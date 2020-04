Calciomercato Juventus, è fatta per 90 milioni | Annuncio a fine stagione

Per la sessione estiva di calciomercato la Juventus avrebbe puntato un top player della Serie A: dalla spagna sicuri, tutto fatto per 90 milioni

L’emergenza Coronavirus ha sospeso i campionati, ma il calciomercato non si ferma mai. Per la prossima finestra estiva di mercato la Juventus ha messo nel mirino il top player della Serie A, ma il club italiano non sarebbe l’unico interessato al giocatore. Dalla Spagna sarebbero sicuri, il giocatore verrà annunciato a fine stagione per 90 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sfuma Milinkovic Savic: in Premier per 90 milioni

La grande sorpresa della stagione di Serie A è senza dubbio la Lazio, che inaspettatamente si è rivelata la vera antagonista della Juventus per la lotta al titolo. I biancocelesti si trovano ad un solo punto dai bianconeri che guidano la classifica e se si ritornerà in campo proveranno a compiere l’impresa scudetto. A mettersi in luce in questa stagione è stato sicuramente Sergej Milinkovic-Savic, che ha attirato l’interesse di molti top club, tra cui proprio la Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes‘, il centrocampista serbo il prossimo anno giocherà nel Manchester United. Visto il probabile addio di Paul Pogba, il club inglese avrebbe scelto il centrocampista laziale come sostituto.

Il sito spagnolo sarebbe sicuro della chiusura della trattativa tra i ‘red devils‘ ed il club di Lotito, il prezzo per il trasferimento del calciatore in Premier League sarebbe di 90 milioni di euro e l’annuncio avverrà al termine della stagione. Sfuma dunque per Fabio Paratici l’obiettivo a centrocampo.

