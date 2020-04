Imperversano le polemiche sulla ripresa della Serie A con una diatriba fra Juventus e Lazio, Diaconale punge: “Ho visto le immagini di Ronaldo sul campo”.

L’Italia sta uscendo dalla fase più critica del ‘Coronavirus’ e anche la Serie A sta studiando un piano per la ripresa: nel frattempo monta la polemica fra Juventus e Lazio. Le due società, che si stanno giocando lo scudetto in questa stagione, hanno affrontato l’emergenza con due approcci diametralmente opposti riguardo alla gestione dei propri tesserati. I bianconeri hanno lasciato andare all’estero molti giocatori, mentre i biancocelesti hanno tenuto tutta la rosa in Italia durante la quarantena. Prime polemiche dalla Capitale.

LEGGI ANCHE >>>Emergenza coronavirus | UFFICIALE: torneo cancellato!

Lazio, Diaconale amaro: “Altri avvantaggiati, ho visto Ronaldo”.

La fase più acuta del ‘Coronavirus’ è stata scollinata e la Serie A studia il rientro: arrivano già le prime polemiche. Arturo Diaconale in un’intervista a ‘Radiosei’ ha lanciato una frecciatina alla Juventus: “Hanno detto che gli allenamenti ricominceranno il 4 maggio, l’impressione è che ci sia stato del favoritismo. Mi riferisco ai giocatori che sono andati all’estero e che avranno la possibilità di rientrare e riprendere regolarmente gli allenamenti come i giocatori della Lazio. I biancocelesti sono rimasti a casa e non si sono allenati, mentre ho visto delle splendide immagini di Cristiano Ronaldo in Portogallo che si allenava su un campo da calcio”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘colpaccio’ Paratici | Scambio con il Real più soldi!

Diaconale, poi, ha continuato a parlare della differente situazione dei bianconeri rispetto alla Lazio: “Hanno fatto bene i giocatori della Juventus a continuare ad allenarsi, un’interruzione prolungata non farebbe bene al fisico di professionisti di quel livello. Noi (la Lazio, NdR) non abbiamo potuto farlo e lo faremo solamente quando avremo il via libera, forse era meglio se avessimo mandato tutti all’estero”. Una polemica che il portavoce della Lazio ha voluto poi stemperare sul nascere: “Bisognerebbe uscire da questo meccanismo di Lotito contro Agnelli, non siamo ai tempi di Coppi e Bartali. Ci sono interessi differenti e ognuno cerca di inseguire i propri”.

Insomma, non c’è ancora la data della possibile ripresa della Serie A ed è già sfida scudetto fra Lazio e Juventus!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scippo a sorpresa a Zidane | C’è l’offerta

Testata Zidane a Materazzi | La rivelazione: “Per due anni senza parlare”

Calciomercato, colpo in difesa | Allegri ‘aiuta’ la Juventus!