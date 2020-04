Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Suggestione dalla Premier

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Milan a partire dalla prossima stagione. E così la società rossonera avrebbe messo nel mirino un top player esperto

Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan è sempre molto incerto. Il contratto dell’estremo difensore rossonero scadrà nel giugno 2021 e sulle sue tracce ci sarebbero già diversi big d’Europa. Il noto agente, Mino Raiola, starebbe già pensando ad un possibile cessione per il suo assistito, sempre nel mirino di Real Madrid e PSG.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘colpaccio’ Paratici | Scambio con il Real più soldi!

Calciomercato Milan, Lloris nome ideale per il post Donnarumma

E visto che il Tottenham potrebbe anche sostituire l’esperto portiere francese Lloris, come svelato dal tabloid “The Sun”, il Milan sarebbe anche pronto a chiedere agli “Spurs” informazioni per l’estremo difensore della Nazionale Campione del mondo di Deschamps. Le sue ultime prestazioni non sono piaciute minimamente al manager José Mourinho, che è sempre alla ricerca di un nuovo sostituto che avrebbe individuato in Maignan, come riportato da LeSport.

LEGGI ANCHE >>>Inter, nome nuovo dalla Premier | Sfida alla Juventus!

Il suo contratto scadrà nel giugno 2022, ma il suo tempo al Tottenham sembra ormai terminato. Per lui pronta anche una nuova avventura in Serie A in caso di addio di Gigio Donnarumma in vista della prossima stagione.

Nonostante l’emergenza Coronavirus il Milan continua il suo lavoro senza sosta sul fronte mercato per assicurarsi un vero numero uno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, Zidane accelera | Pronti 100 milioni!

Calciomercato Juventus, colpo top in mediana: il Big è in vendita