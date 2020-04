Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul possibile scambio col Milan che potrebbe fare comodo ad entrambi anche sul piano economico

Lo ha detto Paratici: “Nel prossimo calciomercato ci saranno molti scambi, in stile NBA“. Gli effetti, anzi le conseguenze dell’emergenza coronavirus quasi obbligherà i club grandi, medi e piccole a battere questa strada per rinforzare le proprie squadre rimettendoci meno soldi possibili. Possibili anche gli scambi tra due big, per esempio tra Juventus e Milan che già ci andarono vicino nella scorsa sessione di gennaio: Bernardeschi e Paqueta i nomi in ballo nell’affare poi non decollato.

Calciomercato Juventus, idea Bennacer per il centrocampo: la possibile ‘proposta’ al Milan

In vista della prossima stagione, i bianconeri hanno in mente diversi cambiamenti anche a centrocampo. Come alternativa sia al playmaker che alla mezz’ala sinistra titolari, Sarri potrebbe fare il nome di Ismael Bennacer. Il 22enne algerino è in rossonero dalla scorsa estate e ha tutte le caratteristiche per piacere all’allenatore juventino: brevilineo, sa leggere il gioco ed interpretare più ruoli, inoltre non tira mai indietro la gamba. Alla società di Elliott, che lo ha strappato all’Empoli per 16 milioni bonus esclusi, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe offrire appunto uno scambio con Rolando Mandragora (nel mirino di Roma e Fiorentina) che riscatterà dall’Udinese per 26 milioni. “Ha grande personalità e intelligenza, ma a fine stagione tornerà alla Juventus“, ha confermato il responsabile dell’area scouting dell’Udinese Andrea Carnevale.

Uno scambio alla pari, a una cifra superiore ai 30 milioni di euro, consentirebbe a Juve e Milan pure di mettere a segno un’importante plusvalenza.

