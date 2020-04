Calciomercato Juventus, avventura al capolinea | Bundesliga nel futuro

Ormai ai margini del progetto bianconero, l’esterno della Juventus potrebbe partire nel mercato estivo: interessa in Bundesliga

In un momento difficile per le società di Serie A, in cui il Coronavirus ha sospeso i campionati ed ha causato gravi danni economici, è importante pensare alle cessioni in chiave mercato. Alla Juventus si ragiona sul futuro di Federico Bernardeschi, esterno che non ha reso al di sotto delle aspettative. Nel suo futuro potrebbe esserci un top club di Bundesliga.

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Spunta il Borussia Dortmund

Tra i tanti talenti nella rosa della Juventus, Federico Bernardeschi non è riuscito a rendere al massimo in questa stagione. Delle 25 presenze collezionate fino ad oggi tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, sono solamente 11 quelle da titolare, con solo due gol all’attivo. Così la dirigenza bianconera starebbe riflettendo sul futuro dell’esterno in bianconero. Su di lui sembrerebbe esserci l’interesse del Borussia Dortmund, che vista la probabile partenza di Jadon Sancho, top player destinato alla Premier League, starebbe pensando a Bernardeschi come possibile sotituto. Già a gennaio la squadra tedesca mostrò interesse per l’esterno della nazionale azzurra, chiedendo informazioni durante la trattativa che portò Emre Can in Germania.

Ora la squadra allenata da Lucien Favre potrebbe tornare a farsi avanti per acquistare il giocatore che ormai sarebbe fuori dal progetto di Maurizio Sarri e la Juventus vorrà sicuramente ripagare l’investimento fatto quasi tre anni fa. Vedremo se il futuro di Bernardeschi sarà in Bundesliga a partire da questa estate.

