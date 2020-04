Lautaro Martinez è sempre l’obiettivo numero uno per l’attacco del Barcellona. L’Inter però non sembra intenzionata a cedere tanto facilmente il proprio gioiello.

Con il calcio giocato fermo a causa del Coronavirus, in casa Inter a tenere banco è il calciomercato, con il nome di Lautaro Martinez sempre sulla bocca di tutti. Da settimane infatti l’attaccante argentino, che stava vivendo una stagione da protagonista assoluto, è finito di prepotenza nel mirino del Barcellona di Messi in vista della prossima estate. Non è infatti un mistero che i catalani vogliano strapparlo ad Antonio Conte per andare a rinforzare il proprio pacchetto avanzato, facendo di Lautaro il vero erede di Luis Suarez. Nonostante le molteplici avance da parte del Barça, la dirigenza nerazzurra non sembra intenzionata a fare alcun passo indietro. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>Lautaro Martinez, l’annuncio ‘gela’ l’Inter | A un passo dal Barcellona

Calciomercato Inter, triplo scambio col Barcellona: la riposta nerazzurra

Lautaro Martinez con i suoi 16 gol in 31 partite stagionali, si sta imponendo come uno dei centravanti più forti e prolifici del momento. Per questo motivo l’Inter vorrebbe provare a costruire su di lui i successi del futuro ma la pressione del Barcellona inizia a farsi insistente. Ulteriori conferme in tal senso arrivano dal collega Nicolò Schira, che su Twitter ha evidenziato i dettagli dell’affare che il club catalano vorrebbe imbastire con i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Contropartita shock!

L’Inter dal canto suo avrebbe però già rifiutato proposte che comprenderebbe anche Semedo, Junior Firpo e Rakitic, tutti calciatori che non rientrerano nei piani di Antonio Conte. Ennesima conferma dunque di come i nerazzurri non vogliano vendere Lautaro e richiederebbero nel caso il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il Barcellona però non si arrende ed offre all’argentino un ingaggio da 10 milioni l’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, irrompe Guardiola | Il City paga la clausola!

Calciomercato Juventus e Inter, nuovo duello in attacco