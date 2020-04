Raiola pronto ad aggiungere de Vrij alla propria scuderia, il procuratore potrebbe proporre l’olandese ad altri club: in pole Juventus e Real Madrid.

Alla sua ricca scuderia potrebbe aggiungersi anche quello che è il perno difensivo dell’Inter di Antonio Conte. Il legame tra Olanda e Mino Raiola è più forte che mai e l’agente italo-olandese potrebbe assumere la procura di un nuovo oranje: Stefan de Vrij. Il classe 1992 è legato all’Inter da un contratto valido sino al 2023, ma l’arrivo di Raiola potrebbe portare qualche scossone.

Calciomercato Inter, Raiola può complicare la permanenza di de Vrij

Perno insostituibile nella difesa a tre di Antonio Conte, de Vrij si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere nerazzurro. Se davvero Raiola dovesse assumerne la procura, non è escluso che, complici anche le prestazioni più che positive, l’agente non possa premere per far ottenere al giocatore un adeguamento dell’ingaggio.

La paura in casa Inter però riguarda il fatto degli ottimi rapporti di Raiola con altri top club europei. Al momento non ci sono in nerazzurro assistiti dal procuratore italo-olandese, che invece intrattiene eccellenti rapporti con altri club italiani ed esteri. In primis la Juventus, dove Raiola anche la scorsa estate ha portato de Ligt dall’Ajax. E nell’ambiente nerazzurro si teme che il procuratore possa ‘scippare’ il difensore e forzare una sua cessione.

Oltre alla Juventus un altro papabile club con cui il procuratore potrebbe intavolare un accordo è il Real Madrid, che sembra essere tra l’altro a caccia di un centrale difensivo. Di certo, dato il contratto valido sino al 2023, chiunque vorrà de Vrij dovrà certamente impegnarsi a livello economico, formulando un’offerta decisamente importante.

