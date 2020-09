Calciomercato Milan, Donnarumma non rinnova | Il piano della Juve

Continua a far discutere la vicenda di Gianluigi Donnarumma in casa Milan. Il rinnovo con i rossoneri è lontano e il portiere è attentamente osservato dalla Juventus, con la regia di Mino Raiola.

Il Milan e Donnarumma non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. La richiesta del portiere rossonero, attraverso il suo procuratore Raiola, è di circa 9 milioni a stagione e un abbassamento della clausola, attualmente a 50 milioni di euro. Il Milan non ha intenzione di accontentare le sue richieste, ma il contratto del portiere è in scadenza nel 2021 e potrebbe dunque andar via. Mino Raiola sembra avere già l’intesa con la Juventus, che sarebbe ben contenta di prelevare il portiere della Nazionale italiana.

Juventus, il piano di Raiola per Donnarumma

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, infatti, la Juventus ha intenzione di acquistare Gianluigi Donnarumma. Tuttavia, il club bianconero non vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero la prossima stagione, per non rovinare il buon rapporto che si è instaurato con il Milan. E dunque l’idea è quella di offrire circa 25 milioni di euro ai rossoneri, ovvero 10-15 milioni cash più una contropartita tecnica come Rugani.

La Juventus ha già l’accordo con Raiola per un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. Con l’arrivo a Torino di Donnarumma, la Juve dovrà piazzare Szczesny, che ha mercato in Premier League. La vicenda legata al rinnovo di Donnarumma farà senza dubbio parlare ancora per tanto tempo, proprio come l’estate del 2017.

