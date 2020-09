Calciomercato Juventus, svolta Higuain | Accordo vicino!

Sono ore decisive per l’addio di Gonzalo Higuain alla Juventus: il fratello agente dell’attaccante è arrivato a Torino, si lavora sulla risoluzione

La trattativa per la risoluzione del contratto di Gonzalo Higuain, ora, è entrata nella fase più calda. Il fratello agente del ‘Pipita’, Nicolas Higuain, è sbarcato a Torino nella giornata di ieri ed oggi ha in programma un importante incontro con la Juventus per cercare un accordo sulle modalità dell’uscita di scena dell’attaccante. A nascondersi dietro alla fretta dell’entourage del giocatore potrebbero esserci delle offerte interessanti, in particolare dalla MLS: le ultime.

Calciomercato Juventus, addio Higuain | Accordo vicino per la risoluzione!

La storia d’amore, combattuta e tormentata, fra la Juventus e Gonzalo Higuain sembra essere arrivata al capolinea. L’attaccante argentino, arrivato a Torino dopo la controversa decisione di lasciare Napoli, ha conquistato tre scudetti da protagonista con la maglia bianconera. In queste ore, il fratello agente di Higuain sta trattando con la dirigenza della Juventus per la risoluzione del contratto. I bianconeri vogliono liberarsi di un ingaggio da 7,5 milioni netti, che a bilancio pesano all’incirca 18 milioni di euro.

L’interesse a concludere in fretta la trattativa e raggiungere un accordo sembra essere comune ad entrambe le parti. La società piemontese, come detto, vuole alleggerire il proprio monte ingaggi, mentre Higuain vuole rivolgere lo sguardo al futuro. Sul ‘Pipita’ sembra essere molto forte il pressing dell’Inter Miami, pronto ad offrire un super ingaggio all’attaccante che raggiungerebbe così Blaise Matuidi. Prima di tutto, però, deve esserci un’intesa fra l’entourage del giocatore ed i bianconeri: le parti sono al lavoro per concludere velocemente.

Fra Higuain e la Juventus si avvicina sempre di più la parola ‘fine’: il fratello agente del ‘Pipita’ è a Torino e sta trattando per la risoluzione del contratto, l’accordo sembra imminente.

