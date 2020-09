Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Colpo sfumato!

Arrivano cattive notizie per quanto riguarda uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus: ufficiale la firma

Non arrivano novità confortanti per quanto riguarda il calciomercato bianconero. In casa Juventus bisognerà rinunciare ad uno dei talenti maggiormente apprezzati e seguiti dalla dirigenza bianconera. É infatti arrivata l’ufficialità del passaggio del trequartista in Bundesliga: sfuma definitivamente la pista che porta alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, sfuma Samardzic: i dettagli

Un colpo che lascia a bocca asciutta la Juventus. Il Lipsia ha da poco annunciato ufficialmente l’acquisto di Lazar Samardzic, talentuoso trequartista classe 2002 dall’Hertha Berlino. Il giocatore ha firmato fino al 30 giugno 2025 scegliendo di fatto di rimanere nel calcio tedesco.

Su di lui c’erano anche Bayern Monaco e Barcellona oltre alla società torinese.

Ecco il tweet del club tedesco:

✍️ Verstärkung für die Offensive!#RBLeipzig verpflichtet Lazar #Samardzic von @HerthaBSC. Der 18-jährige Junioren-Nationalspieler erhält bei den Roten Bullen einen langfristigen Vertrag bis 2025 und wird mit der Rückennummer 20 auflaufen. 👉 https://t.co/EkNOahEuqT pic.twitter.com/NC6cHfVCxo — RB Leipzig (@DieRotenBullen) September 8, 2020

