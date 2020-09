Continua a far discutere in casa Milan il possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza 2021 e l’accordo non è stato ancora trovato.

E’ una sessione di mercato estiva in cui fanno il Milan punterà a rinnovare i suoi pezzi pregiati. Dopo quello legato a Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero sta cercando di trovare l’accordo con Mino Raiola per altri due suoi assistiti: si tratta di Alessio Romagnoli e soprattutto Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99 ha il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo sembra, almeno per il momento, ancora molto lontano.

Milan, rinnovo difficile per Donnarumma: occhio alla Juventus

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Repubblica‘, non c’è ancora l’accordo tra il Milan e Donnarumma per il rinnovo del contratto. Il portiere è ancora legato al club rossonero per un altro anno, ma la trattativa con Mino Raiola sembra in fase di stallo: infatti, nella proposta del Milan non sembra esserci traccia di un incremento dello stipendio, attualmente di 6 milioni di euro netti a stagione.

La trattativa è al momento in stand-by e potrebbe profilarsi una telenovela come quella dell’estate 2017. Sul portiere è noto da tempo l’interesse della Juventus, desiderosa di accaparrarsi il portiere della Nazionale italiana. Un calciatore giovane, classe ’99, che ha ancora ampi margini di miglioramento e ha accumulato esperienza in Serie A e nelle Coppe. I rapporti buoni tra Raiola e i bianconeri potrebbero favorire la trattativa, ora la palla passa al Milan.

