Tra i primi nomi in uscita, per Radja Nainggolan spunta l’ipotesi turca. Inter decisa a monetizzare.

Dopo le chiare indicazioni di Antonio Conte alla dirigenza nerazzurra, l’inter è impegnata a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico leccese. Per finanziare le operazioni in entrata, il direttore dell’area tecnica Beppe Marotta insieme al ds Piero Ausilio, stanno cercando di piazzare numerosi giocatori ormai in esubero, con il tentativo inoltre di alleggerire il monte ingaggi della squadra.

Tra i nomi più caldi in uscita, c’è quello di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito al Cagliari nell’ultima stagione e non ritenuto centrale dal tecnico Antonio Conte.

Calciomercato Inter, il Galatasaray punta Nainggolan. No dell’Inter al prestito

Se nell’ambiente interista trapelava la possibilità di rivedere Radja Nainggolan aggregato al gruppo nerazzurro in pianta stabile, negli ultimi giorni indiscrezioni di mercato hanno rivelato la volontà dell’Inter di liberarsi definitivamente del centrocampista belga.

Una volta venuto a conoscenza delle intenzioni del club nerazzurro, Nainggolan ha esplicitamente chiesto alla società di Viale della Liberazione di poter tornare al Cagliari del neo tecnico Di Francesco.

Nelle ultime ore sembra però esser spuntata una nuova pretendente per il giocatore ex Roma. Dalla Turchia, vari media hanno confermato un sondaggio del Galatasaray di Fatih Terim per il centrocampista belga. Per convincere il classe ’88 ad accettare la proposta turca, il Galatasaray è pronto ad assicurare uno stipendio da 2,5 milioni di euro a salire.

L’ostacolo maggiore per la squadra dell'”imperatore” Terim, risiede nella formula di trasferimento voluta per Nainggolan. I turchi puntano infatti ad un prestito secco a un milione di euro, mentre l’Inter appare ferma nella sua decisione di voler cedere il calciatore solo a titolo definitivo.

