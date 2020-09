Calciomercato Inter, cessione in difesa | Contatti in corso!

L’Inter potrebbe operare delle cessioni nel reparto arretrato, specialmente per chi non ha legato con Conte: primi contatti per il centrale.

Una delle difficoltà maggiori dei nerazzurri nel primo anno della gestione Conte, sembra essere stato il passaggio alla difesa a tre. Nonostante l’Inter abbia avuto la miglior difesa della scorsa Serie A, alcuni giocatori hanno avuto dei problemi ad adattarsi al cambio di modulo. In particolare, Milan Skriniar e Diego Godin sono sembrati essere quelli maggiormente penalizzati. Per questo motivo, Beppe Marotta avrebbe aperto ad una loro cessione in questa finestra di mercato: contatti in corso in Ligue 1 per il centrale nerazzurro.

Calciomercato Inter, Godin verso l’addio | Contatti col Rennes

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Rennes starebbe facendo un tentativo serio per arrivare a Diego Godin. I francesi avrebbero già avviato i contatti con l’Inter e, parallelamente, con l’entourage del centrale uruguaiano. L’ex Atletico Madrid potrebbe lasciare Milano dopo una sola stagione che, al netto delle difficoltà iniziali, ha dimostrato ancora una volta la grandezza dell’uomo ancor prima che del difensore. Al momento, comunque, l’approccio del Rennes è puramente informativo: il club transalpino vuole solamente capire se l’operazione è fattibile. La prossima tappa del ‘Faraone’, però, potrebbe essere in Ligue 1.

RM

