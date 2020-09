Calciomercato Inter, addio Eriksen | Nuovo assalto dalla Spagna!

Il futuro del centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, è sempre in bilico. L’ex Tottenham potrebbe dire subito addio alla compagine nerazzurra

Un nuovo possibile addio per Christian Eriksen. Il centrocampista danese dell’Inter potrebbe già pensare alla cessione dopo soltanto pochi mesi a Milano. Il suo futuro è sempre in bilico visto che con Conte non è scattata la scintilla.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid su Eriksen

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” sulle tracce dell’ex Tottenham ci sarebbe un forte interessamento dell’Atletico Madrid, pronto a preparare l’assalto definitivo al centrocampista nerazzurro. Le prossime settimane saranno così decisive per quanto riguarda il futuro del giocatore danese, pronto già a cambiare squadra dopo il suo arrivo in Italia a fine gennaio.

Eriksen sarebbe così la ciliegina sulla torta per Diego Pablo Simeone, l’alternativa perfetta a James Rodriguez sempre più vicino all’Everton targato Carlo Ancelotti. Pronto il colpo dalla Spagna per il giocatore nerazzurro.

La sua avventura all’Inter potrebbe essere già finita: ora il danese valuta al meglio il suo futuro.

