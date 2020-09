La Juventus potrebbe decidere di acconsentire ad una cessione di Dybala in questa finestra di mercato: dalla Spagna, pronta un’offerta da 120 milioni

Il mercato dei bianconeri potrebbe riservare ancora grandi sorprese. La Juventus deve ancora acquistare un centravanti e anche un nuovo regista per Andrea Pirlo. Il problema è che i prossimi innesti dei bianconeri dipenderanno dalle cessioni e sul fronte uscite il club piemontese sta avendo delle difficoltà. Per questo motivo, Fabio Paratici potrebbe pensare di effettuare un sacrificio illustre: dalla Spagna riportano che sarebbe pronta un’offerta da 120 milioni di euro per Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, il Real vuole Dybala | Pronta un’offerta da 120 milioni

Secondo quanto rivelato da ‘DonBalon’, il Real Madrid avrebbe individuato in Paulo Dybala il grande acquisto per questa sessione di mercato. Le ‘Merengues’ vorrebbero portare il numero ’10’ della Juventus a Zinedine Zidane come regalo per la vittoria della Liga. Il club spagnolo si è liberato dell’ingaggio pesante di James Rodriguez e lo stesso destino potrebbe essere riservato anche a Gareth Bale. Il Real starebbe pensando di accontentare la Juventus con un’offerta da 120 milioni di euro per Dybala: una cifra monstre che permetterebbe ai bianconeri di mettere a bilancio una plusvalenza gigantesca.

Ai bianconeri, infatti, basterebbero poco più di 10 milioni per fare una plusvalenza con la cessione della ‘Joya’. In caso di cessione a 120 milioni, quindi, quella di Dybala sarebbe la plusvalenza più importante della storia della Juventus: supererebbe anche quella messa a bilancio dalla cessione di Pogba. Senza l’argentino, poi, Andrea Pirlo potrebbe avere i giocatori da lui richiesti e risolverebbe il rebus della posizione di Dybala. Per tutti questi motivi, lo scenario in cui i bianconeri decidano di fare a meno del proprio numero ’10’ prende sempre più forza.

