Calciomercato Inter, svolta Lautaro | C’è l’ammissione del Barcellona

Dopo tante discussioni sul futuro di Lautaro Martinez, arriva l’ammissione del Barcellona sulla possibile trattativa con l’Inter

L’Inter lavora in maniera concreta per programmare la nuova stagione e pensa al calciomercato sia in entrata che in uscita. A poco meno di 20 giorni dall’esordio in campionato sono state chiuse operazioni come quelle di Hakimi e Kolarov e sembrerebbe ormai a un passo dall’arrivo Arturo Vidal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri e Rangnick insieme | Clamorosa idea in Serie A

La società sta accontentando ogni richiesta del proprio tecnico Antonio Conte e sta costruendo la rosa proprio con le caratteristiche che servono all’attuale tecnico nerazzurro, che vuole proprio centrocampisti come il cileno per avere una buona copertura dietro e anche degli inserimenti importanti in fase offensiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, vice Donnarumma | Spunta un nome a sorpresa!

Calciomercato Inter, per il Barcellona è “quasi impossibile” arrivare a Lautaro

Nel frattempo si continua a monitorare la situazione di Lautaro Martinez, che è seguito da ormai febbraio dal Barcellona e dopo uno stop delle trattative sembrerebbe esserci un nuovo interesse negli ultimi giorni, scaturito probabilmente dalla possibile permanenza di Messi e dall’addio di Suarez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo e addio: il piano per Dybala

Dal Mundo Deportivo, però, arrivano novità importanti che potrebbero frenare nuovamente l’operazione Lautaro. Secondo il portale iberico, infatti, dal club avrebbero fatto sapere che sembrerebbe “quasi impossibile” portare l’argentino al Barcellona a causa dei pochi soldi ricavati dalle cessioni delle ultime settimane.

Potrebbe dunque interrompersi ancora una volta, questa volta definitivamente, la trattativa che riguarda il ‘Toro’ e il club Blaugana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, non solo Inter | Possibile ritorno a Torino!

Calciomercato Juventus, scambio ‘anti Inter’ in Serie A | I dettagli