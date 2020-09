Calciomercato, UFFICIALE: Messi annuncia il proprio futuro!

Arriva la decisione ufficiale per quanto riguarda il futuro di Leo Messi, dopo la ‘diatriba’ con il Barcellona: i dettagli

Uno scontro continuo quello tra il Barcellona ed il padre della ‘Pulga’, Jorge Messi. La diatriba tra le parti si è fatta vivissima nelle ultime ore con la Liga spagnola che ha ribadito l’esistenza della ormai nota clausola da 700 milioni. Ecco che a fare chiarezza, in modo definitivo, è proprio Leo Messi che ha annunciato il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi a zero si può | Il piano di Suning

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, deciso il futuro di Messi | Barcellona spiazzato

Calciomercato, ecco il futuro di Messi: “Resto al Barcellona”

Leo Messi resta al Barcellona. Lo ha appena annunciato il gioiello argentino ai microfoni, in esclusiva, di ‘Goal.com‘: “Ho detto al presidente Bartomeu che avevo intenzione di andare via da Barcellona. L’ho detto per tutto l’arco della stagione. Pensavo fosse arrivato il momento di andare, di farmi da parte e che la società avesse bisogno di gente più giovane. Non ne ero contento, ho sempre detto di voler chiudere la carriera al Barcellona”. Messi, tuttavia, non ci sta e torna a ‘pungere’ il patron dei catalani Bartomeu: “Non ha mantenuto la sua parola. Mi aveva garantito che a fine anno avrei potuto scegliere se andare via o restare a Barcellona. La mia decisione di andarmene è nata dopo la sconfitta con il Bayern Monaco. Ho sofferto tanto, è stato un anno complicato”. Messi ha continuato: “Nel mondo del calcio ci sono tante persone false ma il mio amore per il Barcellona non cambierà mai. Quando ho comunicato la voglia di andare a mia moglie ed i miei figli è stato un dramma. Nel calcio può vincere o perdere ma l’importante è competere, non crollando come a Liverpool, Roma o Lisbona”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’attaccante torna ad attaccare Bartomeu: “Si aggrappano al fatto che non ho comunicato la mia decisione prima del 10 giugno ma in quel periodo eravamo in piena corsa in Liga, con il Coronavirus che ha alterato tutta la stagione. Adesso resterò perchè l’unico modo, a detta di Bartomeu, è pagare la clausola di 700 milioni. Questo è impossibile. L’altro modo era andare in tribunale ma non avrei mai fatto causa al club della mia vita. Questo club mi ha dato tutto. Volevo andare via ed essere felice, ultimamente non lo sono stato al Barcellona“. Messi chiude così: “Non c’è niente di sbagliato nel volere andare via, è un mio diritto. Non ho mai voluto litigare con il Barcellona”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa Messi | Può restare al Barcellona!

Ad avere vinto la ‘battaglia’ è il club catalano che potrà contare sul numero 10 fino al prossimo giugno, quando Messi con ogni probabilità si svincolerà a parametro zero. Inter, Juventus e Manchester City dovranno attendere: Messi resta a Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Messi-Juventus | Bomba dalla Spagna: ecco come

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Messi | Ecco il comunicato!