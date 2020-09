Calciomercato Juventus, beffa Messi | Può restare al Barcellona!

La Juventus continua a monitorare il futuro di Lionel Messi, che sta vivendo da separato in casa: novità decisive per il campione argentino

Lionel Messi non è ancora tornato a Barcellona a prendere parte agli allenamenti del neo-tecnico Koeman. Il suo futuro resta sempre in bilico con la possibilità di vederlo altrove in vista della prossima stagione, ma nelle ultime ore sono arrivate novità importanti sul campione argentino.

Calciomercato Juventus, possibile permanenza per Messi

Lo stesso padre dell’argentino, Jorge Messi, è volato direttamente a Barcellona per un incontro di quattro ore con il presidente Josep Maria Bartomeu. E così l’emittente televisiva argentina, TyC Sports, ha rivelato che la stessa ‘Pulce‘ potrebbe continuare a sorpresa la sua avventura in maglia blaugrana. La decisione finale arriverà a breve con Messi che potrebbe dire addio al termine del suo contratto nel 2021, come rivelato dal giornalista Martin Arevalo.

Un retroscena davvero entusiasmante con il campione argentino che potrebbe continuare la sua avventura con il Barcellona. Lo stesso cugino di Messi, Maximiliano Biancucchi, ai microfoni di Tuttosport ha svelato che il suo addio al club catalano non è così certo.

Chi resta in lista di sbarco è Luis Suarez, pronto all’approdo in Serie A proprio alla Juventus vicinissima alla chiusura dell’affare.

