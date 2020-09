Calciomercato Juventus, scambio shock in Serie A | Lo porta Bernardeschi

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio clamorosa in Serie A: Bernardeschi la possibile contropartita tecnica, i bianconeri ci provano

Continua a lavorare senza sosta sul mercato la nuova Juventus di Andrea Pirlo, che prova a smaltire i tanti esuberi, unendo l’utile al dilettevole. Infatti, sono tanti i calciatori che sembrano in uscita da Torino, con Paratici pronto ad utilizzarli come possibili pedine di scambio per profili maggiormente graditi al neo-tecnico bianconero. Uno su tutti, Federico Bernardeschi, che potrebbe finire in un clamoroso scambio con la Lazio: il sogno della Juventus, infatti, si chiamerebbe Milinkovic-Savic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, maxi scambio in Serie A | Cinque giocatori coinvolti!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio in Serie A!

Juventus, Bernardeschi per Milinkovic-Savic: la clamorosa ipotesi di scambio

La Juventus, dunque, potrebbe tornare nuovamente sul centrocampista serbo della Lazio. Quest’ultimo, infatti, sembra rientrare tra i nomi maggiormente richiesti dal neo-tecnico Andrea Pirlo, che il Milinkovic-Savic avrebbe individuato il profilo giusto da aggiungere al suo nuovo centrocampo. I bianconeri starebbero provando ad intavolare una trattativa con la Lazio, cercando di abbassarne le esigenti richieste attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. L’idea sarebbe quella di utilizzare Bernardeschi come pedina di scambio, a margine di una trentina di milioni da versare come conguaglio. Inzaghi non sarebbe sfavorevole a questa tipologia di affare, ma la Lazio chiederebbe almeno 50 milioni di euro, oltre il cartellino dell’ex esterno della Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa Suarez | L’Inter frena i bianconeri

Schermaglie, rumors e sogni di calciomercato: la Juventus preannuncia un settembre di rifondazione, ma trattare con la Lazio resta affare molto complicato. Per chiunque.