Calciomercato, duello Inter-Juventus | L’ex Milan vuole tornare!

Riaperto ufficialmente il calciomercato, Inter e Juventus mettono nel mirino l’ex rossonero pronto a rientrare in Serie A: i dettagli

Il derby d’Italia, dal campo, è pronto a spostarsi in ottica calciomercato. Inter e Juventus hanno un obiettivo comune che, salutato il Milan negli anni scorsi, è ora deciso a rientrare in Serie A. Marotta e Paratici fiutano l’affare e preparano l’assalto: l’ex rossonero piace ad Inter e Juventus.

Calciomercato, Inter e Juventus all’assalto: l’attaccante vuole tornare

Una suggestione, un’idea che può prendere forma nelle prossime settimane. Marotta e Paratici ci pensano: Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia. L’esterno, sotto contratto con lo Shangai Shenhua fino al 30 giugno 2022, vuole rientrare in Serie A per giocare con continuità in vista dell’Europeo.

Nel 2020 in Cina, il ‘Faraone’ ha collezionato solo 6 presenze. Una chance ghiotta per Inter e Juventus che potrebbero accogliere l’esterno 27enne che la scorsa stagione salutò la Roma per 16 milioni di euro.

Situazione in divenire: El Shaarawy verso il ritorno in Serie A, Inter e Juventus alla finestra.

