Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un inaspettato addio: il calciatore sarebbe stato clamorosamente messo sul mercato

In casa Inter si continuano a cercare nuovi innesti che possano far salire il calore della rosa. Tra le possibili cessioni però spunterebbe un nome a sorpresa. Il calciatore non è indispensabile e sarebbe ormai stato messo sul mercato.

Calciomercato Inter, delusione Eriksen: potrebbe partire

Il calciomercato dell’Inter sembrerebbe avere un obiettivo primario, rinforzare il centrocampo. Dopo che Sandro Tonali è sfumato scegliendo il Milan, i nerazzurri lavora per arrivare ad Arturo Vidal del Barcellona. Però proprio dalla zona centrale del campo un calciatore potrebbe partire.

Infatti, secondo quanto riporta ‘Todo Fichajes’, Christian Eriksen sarebbe stato inserito nella lista dei possibili partenti dall’Inter. Il centrocampista danese arrivato a gennaio dal Tottenham per 20 milioni, non avrebbe rispettato le attese, non trovando mai un vero feeling con l’allenatore Antonio Conte. Così i nerazzurri sembrerebbero non considerare il centrocampista indispensabile, che davanti all’offerta giusta potrebbe partire senza problemi. L’ostacolo maggiore però sarebbe la richiesta dell’Inter. Infatti, la società interista valuterebbe il calciatore circa 50 milioni. Le squadre interessate non mancano, ma il prezzo potrebbe risultare troppo elevato al momento.

