Covid-19, ancora un positivo in Serie A | L’annuncio ufficiale

Covid-19, spunta un altro positivo in Serie A: c’è l’annuncio ufficiale del club, per lui si tratta di una ricaduta

Nonostante la prudenza e la rigidità dei protocolli anti-Covid, spunta ancora un positivo in Serie A. Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar è risultato positivo nuovamente al Covid-19. Per il regista cileno si tratta di una vera e propria ricaduta, dato che era stato contagiato già durante il lockdown. A comunicarlo è lo stesso club viola, attraverso un comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo essersi sottoposto nella giornata di ieri ai test per il rilevamento del Covid-19, è risultato ancora positivo”. L’ex Bologna, adesso, sarà chiamato all’isolamento, fino a nuovo tampone. Soltanto allora lo staff medico dei viola potrà dare il via libera al suo totale reinserimento in gruppo.

I 📰 Report Pulgar ACF Fiorentina comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo essersi sottoposto nella giornata di ieri ai test per il rilevamento del Covid-19, è risultato ancora positivo.#Pulgar #Fiorentina pic.twitter.com/qY6N5ygCKi — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 1, 2020

