Calciomercato, Messi-Juventus | Bomba dalla Spagna: ecco come

Indiscrezione clamorosa che riguarda il futuro di Lionel Messi: ecco il piano della Juventus per portarlo a Torino

Leo Messi è sulla bocca di mezzo mondo. Il clamore per l’annuncio di un addio tanto inatteso quanto mediaticamente potente, ha coinvolto i maggiori top club europei. Dal Manchester City fino alla Juventus che, in tal senso, si starebbe muovendo per un altro colpo da sogno nel calciomercato estivo. Messi-Ronaldo, insieme, in Serie A: ecco come si può.

Calciomercato Juventus: “Messi-Ronaldo, si può”

‘Cadenaser.com’ riporta le forti dichiarazioni del direttore di ‘El Larguero‘, Manu Carreño, che conferma quanto filtrato negli ultimi giorni: per Messi, l’interesse della Juventus è concreto. “Il Manchester City resta in prima fila, poi Psg ed Inter“, ha dichiarato. La rivelazione, poi, del piano Juventus: affiancare Messi a Cristiano Ronaldo i bianconero.

“Attenzione alla follia di unire Messi a Ronaldo alla Juventus, a patto di cedere non so quanti calciatori in rosa”. Il giornalista, dunque, sostiene come l’idea del club campione d’Italia possa essere quello di racimolare buona parte del budget per il colpo Messi, da cessioni di spessore e non.

“Può succedere di tutto, Bartomeu offrirà al padre di Messi il rinnovo, non permetterà a Leo di andarsene. Se dovesse accadere“, conclude, “dirà ad Jorge Messi che lo denuncerà“.

