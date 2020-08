Calciomercato Juventus, conferme Messi | C’è il contatto: ecco la verità

La Juventus prova a mettere a segno un colpo da sogno: arrivano conferme sull’interessamento bianconero per Leo Messi

Tutti vogliono Leo Messi. L’Inter lo sogna da tempo ma adesso a farsi avanti sembrerebbe essere la Juventus. Un vero e proprio derby d’Italia con i bianconeri affascinati dall’acquisto della pulce argentina, ormai destinata a salutare Barcellona nel calciomercato estivo. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, Messi nel mirino: arrivano conferme!

I contatti tra Messi e la Juventus ci sono stati. L’ipotesi bianconera sembrerebbe dunque essere concreta. Due le telefonate tra le parti per cercare di strappare il gioiello argentino al club di Bartomeu. Al momento, però, l’affare sembrerebbe tutt’altro che vicino alla conclusione.

La telenovela Messi continua, la Juventus ci ha provato per davvero: l’argentino sempre più lontano dal Barcellona. Resta in coda, alla finestra, il Manchester City con Guardiola pronto a follie pur di portare la ‘Pulga’ in Premier League.

Situazione dunque in divenire. Dall’Inter al Manchester City fino alla Juventus: il futuro di Leo Messi sarà scritto nelle prossime ore, il club bianconero non smentisce i contatti per l’argentino. Una conferma indiretta, dunque, sul concreto interessamento per Leo Messi.

