Calciomercato Inter, svolta Messi | Ecco il comunicato!

Oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro di Messi, che ha appena rilasciato un comunicato ufficiale: l’Inter osserva.

Il ciclone intorno alla figura di Lionel Messi continua ad impazzare ed ogni giorno arrivano novità potenzialmente decisive, sia un un verso che nell’altro. Il futuro dell’argentino sembra essere di fronte ad un bivio: lasciare Barcellona oppure rimanere in blaugrana in una prigione dorata. Dalla Spagna, intanto, arrivano importanti novità sulla battaglia in corso fra Messi ed il Barcellona. Inter, PSG e Manchester City osservano con grande attenzione gli sviluppi di questo scontro frontale. Ecco il comunicato del numero 10 blaugrana.

Calciomercato Inter, addio Messi | Ecco il comunicato dell’argentino

Come rivelato da ‘SER Catalunya’, Lionel Messi romperà il suo silenzio nelle prossime ore, emettendo un comunicato ufficiale in risposta alla decisione de ‘La Liga’. Comunicato che è arrivato proprio in questi minuti e che vede la firma di Jorge Messi. Il papà della ‘Pulga’ smentisce l’esistenza di una clausola da 700 milioni: “Non sappiamo quale sia il contratto che è stato analizzato, la clausola di 700 milioni non è applicabile”, le parole firmate da Jorge Messi che cozzano con quanto dichiarato dalla Liga spagnola.

Viene inoltre confermata la presenza di una clausola del contratto di Messi con il Barcellona che, a partire dal 2019/20, permetterebbe all’argentino di svincolarsi dai catalani. Il comunicato della ‘Pulce’ rischia di essere uno spartiacque importante per il suo possibile addio al Barcellona. Per questo motivo le società che bramano un interesse, palese o nascosto, di arrivare al sei volte ‘Pallone d’Oro’ presteranno grande attenzione nella giornata di oggi.

Club come l’Inter, il Manchester City, ma anche come la Juventus ed il PSG alla finestra: continua la guerra tra Messi ed il Barcellona. Il futuro di Messi si appresta a vivere una giornata decisiva: l’argentino sempre più per la sua strada.

