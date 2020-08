Calciomercato, UFFICIALE | La Liga fa chiarezza sul contratto di Messi!

Attraverso una nota ufficiale la Liga ha annunciato i termini contrattuali di Leo Messi: ecco tutti i dettagli

In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali fra loro contraddittorie) in merito alla situazione contrattuale di Lionel Messi con l’FC Barcelona, ​​LaLiga ritiene opportuno chiarire.” Si apre così il comunicato del massimo campionato spagnolo con il fine di fare chiarezza sulle attuali condizioni contrattuali del numero 10 del Barcellona, desiderio di calciomercato, tra le altre, di Inter, Juventus e Manchester City.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, affare Messi | Dalla Spagna: “Nessuno può permetterselo”

LEGGI ANCHE >>>Barcellona, UFFICIALE: Messi non si presenta ai test!

Calciomercato, Messi via da Barcellona: la decisione della Liga

“Il contratto attualmente in vigore con il Barcellona prevede una clausola ‘risolutiva’ applicabile nel caso in cui, Lionel Messi decida di sollecitare la risoluzione anticipata unilaterale”, la nota prosegue: “eseguita ai sensi dell’articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per la ‘Pulga’ argentina, però, non arrivano buone notizie: “In conformità con le normative applicabili, seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la precedente procedura di visto per l’allontanamento del giocatore dalla federazione, se non pagando l’importo di tale clausola, precedentemente”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, conferme Messi | C’è il contatto: ecco la verità

Messi, dunque, non avrà l’appoggio della Liga. L’addio ventilato nelle scorse ore al club di Bartomeu avverrà solo con il pagamento della clausola rescissoria, la cui cifra (monstre) ammonta a 700 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, futuro Messi | No allo scambio stellare

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Messi | Non si presenta alla visite!