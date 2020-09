Calciomercato, deciso il futuro di Messi | Barcellona spiazzato

Calciomercato, dal media ‘Tyc Sports’ sono sicuri: c’è la decisione sul futuro di Messi, spiazzato anche il club catalano

Continua ad infittirsi di mistero la vicenda Messi-Barcellona, con il comunicato della Pulga che continua a gettare benzina sul fuoco per quanto i riguarda i rapporti tra il club catalano ed il fenomeno argentino. Eppure, il media ‘Tyc Sports’ assicura: il futuro di Messi sarà ancora in blaugrana, almeno fino al 30 giugno 2021, data in cui il suo contratto andrà in scadenza. Niente ipotesi di uscita ‘a zero’ dal Barcellona dunque: Bartomeu ed il padre-agente della Pulga, Jorge Messi, avrebbero deciso di deporre le armi e darsi una tregua, evitando di imboccare la pericolosa ed estenuante strada delle vie legali. Un vero e proprio colpo di scena, che arricchirebbe la telenovela Messi di un altro clamoroso capitolo.

