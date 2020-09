Calciomercato Inter, Messi a zero si può | Il piano di Suning

Lionel Messi potrebbe liberarsi a parametro zero dal Barcellona: l’Inter continua a seguire la pista che porta al campione argentino

Il futuro di Lionel Messi è sempre in bilico. Gli ultimi giorni il campione argentino ha scosso tutto il mondo del calcio con la sua decisione di non presentarsi al raduno del Barcellona. Lo stesso padre del sudamericano, Jorge, è volato proprio nella città catalana per discutere con il presidente Bartomeu.

Calciomercato Inter, Messi libero nel 2021

Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” Messi potrebbe firmare con un’altra squadra a partire dal primo gennaio 2021. Così la stessa Pulce potrebbe liberarsi a parametro zero da svincolato senza pensare alle varie clausole inserite nel suo contratto. Così i prossimi mesi saranno davvero intensi con il futuro del 34 anni campione sempre coinvolgente. La prima opzione riguarderebbe la sua possibile firma con il Manchester City volando da Pep Guardiola dopo un anno, mentre la seconda anche la sua permanenza in blaugrana con il possibile ritorno del presidente Laporta: insieme a Messi hanno riscosso tanti successi negli anni precedenti. Infine, la terza idea sarebbe quella del suo trasferimento in Serie A all’Inter con un vero e proprio piano di Suning, che vuole vincere qualcosa di importante con i nerazzurri.

Nei prossimi mesi la compagine milanese terrà sempre d’occhio la situazione intorno al futuro di Lionel Messi. In tal senso, il comunicato ufficiale del papà Jorge da pochi minuti reso pubblico, mantiene viva la speranza nerazzurra. “Non sappiamo quale sia il contratto analizzato, la clausola di 700 milioni non è applicabile“, la dura risposta del papà di Leo alla Liga Spagnola che nei giorni scorsi si era schierata dalla parte del club di Bartomeu. Confermata inoltre una clausola valida dalla fine della stagione 2019/20 che, se esercitata, permetterebbe a Messi di svincolarsi dal suo legame con il Barcellona.

Un colpo davvero importante: l’Inter vuole mettere a segno il maxi-affare, l’assist arriva direttamente dal comunicato di Jorge Messi.

