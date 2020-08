Calciomercato Juventus, big in uscita | Lo vuole il top club inglese!

La Juventus dovrà pensare ad alcune cessioni per rinfoltire la rosa di Pirlo nel calciomercato estivo: un big è pronto a salutare

Sarà un’estate caldissima per il calciomercato della Juventus. Il cambio alla guida tecnica, con Pirlo che ha sostituito Sarri, porterà numerose novità allo scacchiere bianconero. In tal senso, si lavora non solo alle entrate ma anche alle molteplici cessioni e da questo punto di vista, un big sarebbe finito nel mirino del top club inglese. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, sprint Arsenal: big ai saluti

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi su un bianconero per l’attuale sessione di calciomercato. Arteta vuole a tutti i costi Alex Sandro, laterale brasiliano in uscita dal club torinese.

La Juventus deve fare cassa per finanziare i colpi in entrata e l’ex Porto, in scadenza nel giugno 2023 con la ‘Vecchia Signora’, può portare un incasso importante. Si tratterebbe sulla base di circa 40 milioni di euro per il cartellino del 29enne di Catanduva.

Il terzino è ritenuto il profilo ideale dai ‘Gunners’ per rinforzare la corsia mancina. Situazione dunque in divenire, la Juventus può lasciar partire Alex Sandro: l’Arsenal alla finestra, Arteta in pressing per il talento verdeoro.

