Juventus a caccia di rinforzi per la prossima stagione, occhi puntati in Premier League: possibile scambio con conguaglio economico

La Juventus è pronta alla rivoluzione dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Andrea Pirlo. Con le nuove gerarchie un calciatore potrebbe partire, facilitando l’arrivo di un rinforzo. Si pensa allo scambio in Premier League, con aggiunta di conguaglio economico.

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: scambio più soldi per Smalling

Andrea Pirlo, dopo il sorprendente approdo sulla panchina della Juventus, è pronto a rivoluzionare la squadra. A finire sulla lista dei possibili partenti è Alex Sandro, giocatore da cinque anni fondamentale per la fascia bianconera. Il nuovo allenatore della Juventus sembrerebbe non considerare indispensabile la sua presenza e starebbe pensando ad una possibile cessione. Il brasiliano potrebbe essere una pedina fondamentale per arrivare al difensore inglese.

Nel mirino dei bianconeri c’è da tempo Chris Smalling, difensore di proprietà del Manchester United che in questa stagione ha indossato la maglia della Roma. La richiesta dei ‘red devils’ è di 20 milioni di euro per il centrale inglese, che interesserebbe anche all’Inter, oltre alla speranza dei giallorossi di riportarlo nella capitale. La Juventus però potrebbe avere una carta in più per assicurarsi il calciatore. Infatti, al Manchester United interesserebbe l’uscente Alex Sandro. Potrebbe così aprirsi uno scambio tra le due società. La società inglese potrebbe in effetti pensare di offrire uno scambio più un conguaglio economico di circa 18 milioni in favore dei bianconeri. Operazione importante in cui la Juventus potrebbe battere la concorrenza italiana e non solo.

