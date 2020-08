Calciomercato Juventus, suggestione da Madrid | Scambio più soldi!

La Juventus potrebbe aver individuato nel Real Madrid il grande colpo da regalare ad Andrea Pirlo: dalla Spagna aprono allo scambio con conguaglio.

Il momento della Juventus è quello dell’entusiasmo di un’avventura che comincia. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo ha dato nuova linfa all’ambiente bianconero, che vive di vittorie ma anche di emozioni. Capace di emozionare sul rettangolo verde, il tecnico bresciano dovrà riuscire a farlo anche dall’area tecnica. Dalla Spagna, intanto, rivelano che la Juventus abbia pensato ad un grande colpo per Pirlo: l’obiettivo arriva dal glorioso Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’undici ideale di Pirlo | Due grandi colpi!

Calciomercato Juventus, sogno Isco per Pirlo | Possibile scambio con Rabiot!

Secondo ‘TodoFichajes’, la Juventus sarebbe tornata a sognare Isco ed il Real Madrid avrebbe aperto ad un possibile scambio. I bianconeri, infatti, vorrebbero riuscire a non pagare totalmente cash il fantasista andaluso e vorrebbero inserire una contropartita tecnica. Il giocatore che sembra ottenere maggior gradimento a Madrid sarebbe Adrien Rabiot. Anche Zidane sarebbe felice di trovare il centrocampista francese, che potrebbe quindi essere inserito nella trattativa. Negli ultimi mesi, infatti, Rabiot è sembrato ritrovare la condizione fisica ed ha mostrato buone cose anche in maglia bianconera: il suo nome è molto caldo in orbita mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juve, rivoluzione Barcellona | Dybala con Lautaro!

Il Pirlo di Pirlo nell’undici bianconero potrebbe essere un giocatore con le caratteristiche di Isco. Rispetto all’ex regista, lo spagnolo giocherebbe in una posizione più avanzata, ma potrebbe essere il fulcro della manovra della Juventus. Un altro che sarebbe felice di riavere Isco in squadra è Cristiano Ronaldo, che lo ha avuto come compagno proprio a Madrid. La conditio sine qua non rimane l’inserimento di una contropartita tecnica.

La Juventus continua a pensare ad Isco: dalla Spagna rivelano che l’operazione si potrebbe fare nel caso in cui il Real Madrid apra all’inserimento di una contropartita tecnica.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scenario clamoroso | Ibra via, arriva un altro bomber!

Coronavirus, anche Mihajlovic positivo | Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Dzeko e non solo | Maxi scambio con la Roma