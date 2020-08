Calciomercato, patto ‘anti-Juventus’ | Sfuma il colpo

La Juventus potrebbe vedere sfumare il colpo di mercato durante l’estate: patto ‘siglato’, decisivo l’allenatore

A poche ore dall’inizio ufficiale dell’era Pirlo, in casa Juventus a tenere alta l’attenzione è il calciomercato estivo. Diversi i cambiamenti che la rosa in mano all’ex centrocampista bianconero subirà nelle prossime settimane. Non solo le uscite ma anche i rinforzi: in tal senso, un obiettivo di lunga data rischia di sfumare definitivamente. Ecco cosa sta accadendo.

Calciomercato Juventus, addio al big: decisivo Zidane

Secondo quanto riportato in esclusiva dal portale iberico ‘Defensa Central’, Zinedine Zidane avrebbe siglato un patto che ostacolerebbe in ottica mercato la ‘Vecchia Signora’. Il tecnico transalpino, infatti, avrebbe avuto un faccia a faccia con Marcelo, obiettivo da oltre un anno della società torinese. Il brasiliano, grande amico di Cristiano Ronaldo ed in scadenza nel 2022, è stato vicino ai bianconeri la scorsa estate. Adesso, però, Zidane avrebbe rassicurato Marcelo per il futuro.

Un futuro non più da titolare fisso, vista l’esplosione di Mendy, ma con tanti minuti da concedere al laterale verdeoro anche nella stagione che sta per cominciare. A salutare le ‘Merengues’ sarà dunque Reguilòn, in cerca di nuova sistemazione. Marcelo avrebbe quindi ‘siglato’ un accordo con l’allenatore del Real, con l’idea di rimanere a Madrid fino a fine contratto quando avrà già compiuto 34 anni.

Paratici, dunque, rischia di vedersi allontanare in modo definitivo uno dei possibili colpi per rinforzare la corsia mancina di Pirlo.

