La Juventus penserebbe a Theo Hernandez sul calciomercato in caso d’addio di Alex Sandro. Al Milan potrebbero finire Rugani e Pellegrini, veto bianconero su Demiral

La Juventus lavora su più fronti per il prossimo mercato. Non solo la vicenda relativa al futuro di Pjanic, con la trattativa al momento bloccata con il Barcellona dopo il no di Arthur al trasferimento in bianconero. In uscita c’è anche Higuain in attacco, mentre nelle retrovie è da monitorare la situazione di Alex Sandro. Il brasiliano non è in uscita, ma un’offerta allettante potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire all’addio dell’ex Porto.

Sul terzino c’è soprattutto l’interesse del Chelsea, mentre il Paris Saint-Germain si sarebbe un po’ defilato e punterebbe a sinistra l’ingaggio del connazionale Alex Telles. In caso di partenza di Alex Sandro servirebbe un sostituto all’altezza alla Juventus, con Emerson Palmieri che sarebbe il primo nome sulla lista del CFO Paratici. Per il nazionale azzurro ci sarà però da vincere eventualmente la concorrenza dell’Inter, che guarda all’italo-brasiliano per rinforzare la corsia mancina di Conte.

Calciomercato Juventus, obiettivo Theo Hernandez: Rugani e Pellegrini al Milan

Il Chelsea valuterebbe circa 40 milioni di euro Emerson, cifra ritenuta decisamente alta dalla Juventus che non vorrebbe superare i 30 milioni. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe così battere altre strade nel ruolo e provare a strappare Theo Hernandez al Milan, da tempi non sospetti entrato sotto la lente d’ingrandimento di Paratici dopo l’ottima stagione disputata fin qui in rossonero. Il prezzo del francese si è praticamente raddoppiato rispetto a questa estate, quando passò per circa 20 milioni dal Real Madrid al ‘Diavolo’. Servirebbe comunque un assegno intorno ai 40 milioni di euro per intavolare una trattativa con il Milan. In questo scenario, la dirigenza della Continassa potrebbe inserire delle contropartite nell’affare per abbassare o togliere del tutto la parte cash per Theo. Oltre a Rugani, che continua a piacere ai rossoneri, la Juve può pensare di mettere sul piatto anche il baby Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari.

Due profili che non dispiacerebbero al Milan, che per privarsi però di un giocatore del calibro di Theo Hernandez rilancerebbe chiedendo ai bianconeri nuovamente Demiral, più volte sondato nelle scorse sessioni di mercato. A quel punto difficile che la Juventus dia il via libera vista la volontà di Paratici di puntare sul giovane difensore turco, sulla via del recupero dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso gennaio..

G.M.