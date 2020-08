Calciomercato Juventus, scatto decisivo | Il bomber si avvicina!

Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il prossimo centravanti della Juventus: Pirlo vuole un ‘spalla’ per Cristiano Ronaldo.

Una delle primissime formule di Andre Pirlo per rilanciare al meglio la Juventus riguarderebbe Cristiano Ronaldo. Il tecnico bresciano vuole valorizzare nella miglior maniera possibile le abilità offensive del portoghese e, per farlo, avrebbe pensato di affiancargli un centravanti manovriero. Un giocatore capace di aprire spazi davanti a Ronaldo e anche di trovarlo con assist e sponde. Pirlo, inoltre, avrebbe anche già individuato il profilo perfetto per i bianconeri. Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per il primo colpo targato Pirlo.

Calciomercato Juventus, settimana decisiva | Arriva Dzeko!

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, questa sarebbe la settimana dell’arrivo di Edin Dzeko alla Juventus. I bianconeri sono pronti a lanciare l’offensiva decisiva per il numero ‘9’ della Roma. A dare l’accelerata alla trattativa sarebbe stato proprio Andrea Pirlo, che avrebbe individuato nel bosniaco il centravanti ideale. Il tecnico bresciano considera Dzeko perfetto per affiancare e per esaltare le doti di Cristiano Ronaldo. Una considerazione che si sarebbe tramutata, prima in contatto e poi in una vera e propria offerta. La Juventus punta forte su Edin Dzeko.

La partenza dell’attaccante bosniaco, poi, potrebbe essere legata all’arrivo di un suo eventuale sostituto nella Capitale. La Roma avrebbe diverse alternative, fra cui anche l’arrivo a parametro zero di Mario Mandzukic. L’ultimo regalo del bomber croato alla Juventus, quindi, potrebbe essere quello di liberare Dzeko. Inoltre i giallorossi continuano a seguire il profilo di Piatek. La settimana in corso, comunque, potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo del bosniaco a Torino.

