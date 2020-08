Calciomercato Juventus, nel mirino il talento verdeoro | Fissato il prezzo

La Juventus non perde di vista il mercato giovanile e mette gli occhi sull’astro nascente del calcio brasiliano: prezzo fissato a 25 milioni di euro.

L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ha portato ad un cambio di filosofia epocale: la ‘Vecchia Signora’ è pronta a ringiovanirsi. Anche per questo motivo i bianconeri stanno monitorando con maggiore insistenza il mercato giovanile e avrebbero individuato un obiettivo. Si tratta di Talles Magno, rivelazione del mondiale Under 17 che porta la grandezza nel cognome. Intanto, il Vasco da Gama ha già fissato il prezzo per l’attaccante classe 2002.

Calciomercato Juventus, piace Talles Magno | Servono 25 milioni!

Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it‘, la Juventus avrebbe messo nel mirino Talles Magno. Il talento classe 2002, che lo scorso novembre ha rinnovato fino al 2022 con il Vasco da Gama, ha una clausola rescissoria di 50 milioni. Il club brasiliano, però, sembra essere disposto a fare uno sconto rispetto alla clausola: la richiesta è di 25 milioni di euro. La sensazione, però, è che il Vasco possa accettare anche un’offerta che si aggiri intorno ai 16 milioni di euro, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Su Talles Magno si registra anche l’interesse della Roma in Italia, mentre in Europa è finito nei radar di Barcellona, Real Madrid, Chelsea e PSG. La Juventus, intanto, valuta l’offensiva decisiva per anticipare la concorrenza.

RM

