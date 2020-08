Calciomercato Inter, la rivelazione del presidente | “Messi è possibile”

Nonostante le smentite da più parti, il nome di Lionel Messi rimane accostato all’Inter con Moratti che rivela: “Suning ha tutto per portarlo a Milano”.

Continuano a rimbalzare le voci di un possibile approdo di Messi all’Inter. Dopo le smentite dei protagonisti, appare difficile vedere la ‘Pulga’ a Milano al termine di questa stagione. Se l’operazione dovesse andare in porto, infatti, appare più semplice che sia nella prossima estate. Intanto, dall’ambiente nerazzurro arrivano nuove conferme.

Calciomercato Inter, Moratti rivela | “Suning può portare Messi a Milano”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato al ‘Quotidiano Sportivo’, rivelando un importante retroscena riguardo a Lionel Messi. “Ormai dei nerazzurri sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Una cosa, però, la so: Suning, per risorse e competenze, ha tutto per portare Leo a Milano”. La potenza economica del colosso cinese potrebbe attirare il fuoriclasse argentino verso l’Italia e vederlo vestire la maglia dell’Inter potrebbe non essere una semplice suggestione. Intanto, però, Messi è pronto a dare l’assalto alla Champions League con la maglia del Barcellona.

