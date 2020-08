Calciomercato Juventus, contatti Dybala-Inter | Le ultime

La posizione più instabile in casa Juventus sembra essere quella di Dybala: l’Inter ha fiutato l’affare ed ha riallacciato i rapporti con l’argentino.

È tempo di valutazioni all’interno della Juventus. La squadra campione d’Italia sta traslando le proprie strategie di mercato sulle indicazioni di Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico bianconero sembra aver deciso che sarà Cristiano Ronaldo ad avere il ruolo più centrale nella manovra offensiva. A pagarne dazio, invece, potrebbe essere Paulo Dybala. L’attaccante argentino rappresenterebbe la plusvalenza più importante per la Juventus e l’Inter sembra aver fiutato l’affare: le ultime.

Le scelte di Pirlo come allenatore della Juventus stanno iniziando a delinearsi: a farne le spese potrebbe essere Paulo Dybala. Sull’argentino, intanto, sembra essere tornata l’Inter. Beppe Marotta è un grande estimatore della ‘Joya’ fin dai suoi trascorsi in bianconero e già nella scorsa estate aveva provato l’approccio. I nerazzurri in queste giornate hanno riallacciato i rapporti con l’entourage di Dybala: nelle prossime settimane potrebbe partire l’assalto. In caso di addio di Lautaro, potrebbe essere proprio il numero ’10’ bianconero a prendere il posto del ‘Toro’ al fianco di Lukaku. La Juventus, nel frattempo, valuta la sua cessione intorno ai 100 milioni di euro.

RM

