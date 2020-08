Calciomercato Inter, ultimatum Eriksen a Marotta | Formula a sorpresa

La figura di Conte non è amata da tutti nello spogliatoio, Eriksen potrebbe lasciare l’Inter se dovesse rimanere il salentino: ha l’offerta del Real.

Dopo l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League, l’Inter rimane l’unico club italiano ancora in corsa nelle coppe europee. I nerazzurri, peraltro, sono tra le favorite alla vittoria finale dell’Europa League. Il lavoro di Antonio Conte, dopo un anno, è già da considerarsi ampiamente positivo, eppure la prossima stagione ha ancora dei contorni indefiniti. Il tecnico salentino, infatti, è una personalità ingombrante e difficile: Eriksen potrebbe lasciare l’Inter in caso di conferma di Conte. Il Real Madrid ha già pronta l’offerta.

Calciomercato Inter, Eriksen pronto a partire | Prestito biennale al Real

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Eriksen avrebbe deciso di lasciare l’Inter nel caso in cui dovesse essere confermato Antonio Conte anche per la prossima stagione. Il feeling fra il trequartista danese ed il tecnico salentino non è mai sbocciato, nonostante l’ex giocatore del Tottenham sia arrivato su indicazione dello stesso allenatore. Sempre secondo il portale iberico, il Real Madrid avrebbe già pronta l’offerta per i nerazzurri: prestito biennale, in modo da spalmare il costo dell’operazione su più esercizi.

Al momento in casa Inter la testa è totalmente occupata dalla scalata all’Europa League, che rappresenterebbe il primo successo europeo di Antonio Conte. La possibilità che Eriksen lasci Milano dopo appena sei mesi, comunque, rimane viva: il danese non è mai riuscito ad imporsi e non trova grande supporto dal mister nerazzurro. La suggestione Real Madrid rimane un’ipotesi affascinante per l’ex Tottenham, che aveva già avuto contatti con gli spagnoli prima di firmare con l’Inter.

