Calciomercato Juventus, Ora è UFFICIALE | Willian ha firmato!

Era attesa solamente l’ufficialità ed ora è finalmente arrivata: Willian ha firmato con la sua nuova squadra, niente Juventus.

Sono definitivamente sfumate le mire della Juventus su Willian. L’esterno brasiliano ha lasciato il Chelsea, pur rimanendo a Londra: è ufficiale la sua firma con l’Arsenal. Ad annunciare il colpo è stato lo stesso club londinese con un comunicato ufficiale. Niente Serie A nel destino dell’ex esterno dello Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dell’Inter in Europa League. Anche Conte sembrava essersi disinteressato ad un possibile approdo di Willian in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, la rivelazione del presidente | “Messi è possibile”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia per Pirlo | C’è il ‘si’ del giocatore

Calciomercato Juventus, niente Willian | UFFICIALE la firma con l’Arsenal

Willian è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il giocatore era stato accostato alla Juventus a più riprese, soprattutto perché era un pallino di Maurizio Sarri. Con l’esonero del tecnico di Figline, i bianconeri si sono smarcati di fatto dall’esterno brasiliano. Willian lascia il Chelsea a parametro zero, firmando un triennale con i ‘Gunners’. Dopo sette stagioni il brasiliano cambia casacca, ma non lascia la città di Londra: sarà una nuova freccia di Arteta, molto entusiasta del suo arrivo. La Juventus, invece, non era più interessata al suo ingaggio.

The famous red and white suits you, Willian 😉🔴⚪️ pic.twitter.com/sqPFEQv1yP — Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020

RM

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto PSG per Ronaldo | Scambio più soldi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala-Pogba si può | Apertura clamorosa