Calciomercato Juventus, assalto PSG per Ronaldo | Scambio più soldi

La Juventus continua a monitorare Cristiano Ronaldo per decidere il da farsi sul futuro. Il PSG insiste e prepara la prima offerta!

Non è stata una stagione facile quella che si è conclusa da pochi giorni per la Juventus, che ha conquistato comunque il suo nono scudetto di fila ma ha ottenuto troppi passi falsi in questi mesi e ha perso tre competizioni come Coppa Italia contro il Napoli, Supercoppa Italiana con la Lazio e soprattutto la Champions League contro il Lione agli ottavi.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: il PSG ci prova con Verratti più soldi

Per questo è arrivato il ribaltone in panchina con Maurizio Sarri che ha lasciato il posto ad Andrea Pirlo. La rivoluzione ora potrebbe riguardare la rosa e non sono da escludere cessioni eccellenti anche in attacco. Nel frattempo il Paris Saint-Germain starebbe valutando un possibile attacco verso Cristiano Ronaldo.

I francesi potrebbero pensare di non pagare cifre esorbitanti e per questo potrebbero aggiungere nella trattativa delle possibili pedine di scambio per ridurre il prezzo. Sul piatto potrebbe esserci Marco Verratti più 18 milioni di euro per provare a convincere la Juventus.

In questa annata il centrocampista italiano ha totalizzato 35 presenze tra campionato e coppe senza mai andare in gol.